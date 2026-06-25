رئيس الأركان العامة التركي يزور مصر

أنقرة/ الأناضول

وصل رئيس هيئة الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، الخميس، إلى مصر، في زيارة رسمية شارك خلالها في اجتماع الحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين.

وأفادت هيئة الأركان العامة التركية، في بيان على منصة "إن سوسيال" التركية، أن رئيس أركان الجيش المصري أحمد فتحي خليفة، استقبل بيرقدار أوغلو، بمراسم عسكرية، قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا وآخر موسع على مستوى الوفود.

ووقّع الجانبان على التقرير الختامي لاجتماع الحوار العسكري رفيع المستوى بين تركيا ومصر.

وعقب انتهاء الاجتماعات، قام بيرقدار أوغلو بزيارة مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة، إضافة إلى نصب الجندي المجهول ونصب الرئيس الراحل أنور السادات.