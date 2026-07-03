عقدا اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة عقدا اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام

أنقرة / الأناضول

التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، الجمعة، نظيره الهولندي أونو إيخلسهايم، الذي يزور أنقرة تلبية لدعوته.

وبحسب مراسل الأناضول، استقبل بيرقدار أوغلو نظيره الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالعاصمة أنقرة، حيث عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين، قبل أن يحيي إيخلسهايم حرس الشرف.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد رئيسا هيئتي الأركان اجتماعًا مغلقًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وفي وقت لاحق، التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر الضيف الهولندي في مقر وزارة الدفاع، وحضر اللقاء بيرقدار أوغلو.