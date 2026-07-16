- عقد اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب استقبال رسمي أقيم للضيف الكويتي وجرى "استعراض علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها"، بحسب بيان للجيش الكويتي

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الكويتي في أنقرة - عقد اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية عقب استقبال رسمي أقيم للضيف الكويتي وجرى "استعراض علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها"، بحسب بيان للجيش الكويتي

أنقرة/ الأناضول

التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، نظيره الكويتي خالد درج سعد الشريعان في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان التركية، عقب استقبال رسمي أقيم للضيف، بحسب مراسل الأناضول.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين لتركيا والكويت، قبل أن ينتقل الجانبان لعقد لقاء مغلق.

من جانبه قال الجيش الكويتي في بيان، إنه جرى خلال لقاء الشريعان وبيرقدار أوغلو "استعراض علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها".

وبحسب البيان، تناول الجانبان أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حول المستجدات الإقليمية والدولية.

ورافق الشريعان خلال الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.