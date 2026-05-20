رئيس الأركان التركي يلتقي نظراءه من أذربيجان وسوريا وغامبيا

أنقرة/ الأناضول

التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، الأربعاء، بنظرائه من أذربيجان وغامبيا وسوريا في إطار مناورات "أفس 2026" المستمرة في ولاية إزمير غربي البلاد.



وذكرت هيئة الأركان العامة التركية، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، أن بيرقدار أوغلو عقد لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الأركان العامة الأذربيجاني، كريم ولييف، ورئيس الأركان العامة الغامبي، مامات تشام، و رئيس هيئة الأركان العامة السوري، علي نور الدين النعسان، على هامش يوم المراقب المميز لمناورات أفس 2026.

كما التقى بيرقدار أوغلو بكل من؛ نائب رئيس أركان سلطنة عُمان سيف بن حمد اليوسفي، ونائب رئيس الأركان السوداني حيدر علي الطريفي علي، وقائد الفيلق الحادي عشر الباكستاني، عمر أحمد بخاري.

وأرفقت هيئة الأركان العامة التركية منشورها بصور من اللقاءات.



وانطلقت مناورات "أفس 2026" في ولاية إزمير، بمشاركة 52 دولة في 16 أبريل/ نيسان المنصرم، وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري، وتنظم مرة كل عامين.