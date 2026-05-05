رئيس الأركان التركي يلتقي مسؤولين عسكريين من رواندا وكازاخستان وباكستان

أنقرة/ الأناضول

عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، الثلاثاء، سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين عسكريين، على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول.

وذكرت الهيئة، في تدوينة عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية، أن بيرقدار أوغلو التقى على حدة مع نظيره الرواندي مبارك موغانغا، والنائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان الكازاخستاني قانِش أبو بكرُوف، إضافة إلى مستشار وزارة الإنتاج الدفاعي الباكستانية محمد شيراغ حيدر.

وأرفقت الهيئة تدوينتها بصور من اللقاءات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​