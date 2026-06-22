رئيس الأركان التركي يلتقي قائد القوات الجوية الرومانية في أنقرة بحضور قائد القوات الجوية التركية الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو...

أنقرة / الأناضول



التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، الاثنين، قائد القوات الجوية الرومانية ليونارد بارابوي.

وأفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية بأن بيرقدار أوغلو التقى بارابوي في العاصمة أنقرة على هامش زيارته الرسمية لتركيا.

وذكرت أن الجانبين عقدا اجتماعا بحضور قائد القوات الجوية التركية الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو.

يشار أن تركيا سلمت رومانيا السبت، الفرقاطة "كونترا أدميرال رومان" في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروماني نيكوسور دان.