رئيس الأركان التركي يشارك في اجتماع عسكري للناتو بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية

أنقرة / الأناضول

شارك رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت رئاسة الأركان، الأربعاء، على منصة "إن سوسيال" التركية، بأن بيرقدار أوغلو شارك أمس الثلاثاء في اجتماع اللجنة العسكرية للناتو.

وأضافت أنه على هامش الزيارة، أجرى بيرقدار أوغلو زيارة أيضا إلى رئاسة الوفد العسكري التركي لدى الناتو.

بيرقدار أوغلو وخلال مشاركته في اجتماع رؤساء أركان اللجنة العسكرية للناتو، عقد أيضا عددا من اللقاءات الثنائية والمحادثات الجانبية مع مسؤولين عسكريين من مختلف دول الحلف.

يُذكر أن هذه اللجنة هي أعلى هيئة عسكرية داخل الناتو، وتعد الجهة المسؤولة عن تقديم المشورة العسكرية للقيادة السياسية للحلف.