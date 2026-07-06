جيني كاريغنان تزور أنقرة للمشاركة في قمة حلف الناتو المزمعة غدا الثلاثاء

رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة جيني كاريغنان تزور أنقرة للمشاركة في قمة حلف الناتو المزمعة غدا الثلاثاء

أنقرة / الأناضول

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، الاثنين، نظيرته الكندية جيني كاريغنان في العاصمة أنقرة.

واستقبل بيرقدار أوغلو كاريغنان، التي تزور أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية.

وعقب عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، حيّت كاريغنان حرس الشرف.

وبعد انتهاء المراسم، عقد بيرقدار أوغلو وكاريغنان اجتماعًا مغلقًا أمام وسائل الإعلام.

وتستضيف تركيا قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول في العام 2004.