في مكالمة عبر تقنية الاتصال المرئي

رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا في مكالمة عبر تقنية الاتصال المرئي

أنقرة / الأناضول



بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش، قضايا الدفاع والأمن الإقليمي.

جاء ذلك في مكالمة عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة "إن سوسيال" التركية.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال عددا من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.