رئيس "آفاد" التركية يؤكد دعم بلاده لفنزويلا

لا غوايرا/ الأناضول

أكد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" علي حمزة بهلوان، دعم بلاده لكراكاس، وذلك خلال اتصال مع فرق البحث والإنقاذ التركية العاملة في فنزويلا.

وعقد بهلوان اجتماعا عبر اتصال مرئي، السبت، مع فرق البحث والإنقاذ التركية التي تواصل مهامها في مدينة لا غوايرا، الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج.

وقال بهلوان: "نعمل انطلاقا من مبدأ خدمة شعبنا داخل وطننا، وخدمة الإنسانية خارج حدودنا. ونتواصل مع 84 دولة في القارات الخمس في مجالي المساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث. ونسعى إلى الوقوف إلى جانب كل من يحتاج إلى الدعم أينما كان في العالم".

كما شكر بهلوان فرق البحث والإنقاذ التركية العاملة في فنزويلا، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب فنزويلا وتضامنها معها.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

