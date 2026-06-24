رئيسا تركيا وموريتانيا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

Zafer Fatih Beyaz, Mohammad Kara Maryam
24 يونيو 2026•تحديث: 24 يونيو 2026
أنقرة/ الأناضول
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأكد الرئيس أردوغان، أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية.
كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية.