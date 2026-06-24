في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية

رئيسا تركيا وموريتانيا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية

أنقرة/ الأناضول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان، أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية.

كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية.