شملت المباحثات غزة وتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت سلطة واحدة وتطورات الأوضاع في الصومال والسودان..

رئيسا استخبارات تركيا ومصر يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية شملت المباحثات غزة وتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت سلطة واحدة وتطورات الأوضاع في الصومال والسودان..

أنقرة/ الأناضول

كشفت مصادر أمنية تركية للأناضول، الثلاثاء، عن مباحثات أجراءها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ونظيره المصري حسن رشاد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت المصادر للأناضول، أن المباحثات جرت أمس الاثنين في العاصمة التركية أنقرة.

وأشارت إلى أن الجانبين تناولا خلال اللقاء مسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، واتفقا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون لمنع الانتهاكات.

وأكد قالن خلال اللقاء أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها مثلما كانت دائمًا، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن قالن ورشاد بحثا أيضًا توحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت سلطة واحدة وتطورات الأوضاع في الصومال.

كما تناول الجانبان الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".​​​​​​​

