ذاكرة تعوَّض بصرا مفقودا.. تركي يحفظ 3 آلاف رقم هاتف مراد قره قايا يحفظ أرقام المتصلين بحكم عمله في مقسم هاتف..

بورصا / الأناضول

بذاكرة وإرادة حديديتين استطاع المواطن التركي مراد قره قايا الاستعاضة عن فقدانه بصره بحفظ الأرقام وتخزينها، حرصا منه على أن يظل منتجا في سوق العمل وفاعلا في حياته ومجتمعه.

قره قايا (35 عاما) يعمل موظف مقسم هاتف في قضاء إيناغول بولاية بورصا التركية، وهو مصاب بإعاقة بصرية بنسبة 90 بالمئة.

كان مراد يعاني منذ الولادة من مرض العشى الليلي "التهاب الشبكية الصباغي"، ومع تقدمه في العمر تراجعت قدرته على الإبصار.

وخلال مدة عمله استطاع مراد أن يحفظ أرقام المتصلين والأرقام التي يجري الاتصال بها بحكم طبيعة عمله التي تتطلب إجراء اتصالات هاتفية مستمرة.

مراد متزوج وأب لطفلين، وفي حديث للأناضول يقول إنه إلى جانب عمله موظف مقسم هاتف يؤدي أيضا مهام السكرتارية.

ويوجَّه الرجل نصيحة لذوي الإعاقة بضرورة الثقة بأنفسهم والتحلي بالإرادة.

ويضيف: "أحفظ عددا كبيرا من أرقام الهواتف وأرقام المؤسسات. لدي في ذاكرتي نحو 3 آلاف رقم، وربما أكثر من ذلك".

ويتابع: "لو لم يكن هناك حاسوب لكان عدد الأرقام التي أحفظها يتجاوز 5 آلاف، حتى عندما كنت في الثانوية، كنت ضمن فرقة المسرح بسبب قدرتي على الحفظ".