دوران: قمة الناتو بأنقرة أظهرت دور تركيا الفاعل بتعزيز الاستقرار

أنقرة / الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن التحركات الدبلوماسية المكثفة ضمن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، أظهرت مجددا دور تركيا الفاعل في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك بتدوينة لدوران، الجمعة، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، تناول فيها النشاط الدبلوماسي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو في أنقرة الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح دوران أنهم تابعوا عن كثب التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجراها الرئيس أردوغان خلال القمة والرسائل المهمة التي وجهها خلال لقاءاته وتصريحاته.

وأشار إلى أن الرئيس التقى نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس.

كما التقى أردوغان كلا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وذكر دوران أن اللقاءات تناولت تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والتجارة والأمن، وهيكل الأمن الأوروبي، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن أردوغان جدد خلال اللقاءات التأكيد على إسهامات تركيا في أمن أوروبا، وأهمية تعزيز الركيزة الأوروبية للناتو والحفاظ على الروابط عبر الأطلسي.

وأوضح أن اللقاءات ركزت أيضا على جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الدبلوماسية، والحفاظ على التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والنهج التركي الراسخ لإرساء الاستقرار في سوريا.

وأشار دوران إلى أن توقيع وثيقة الشراكة الأمنية والدفاعية بين تركيا والمملكة المتحدة شكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف أن أردوغان أكد خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، عزم تركيا مواصلة دبلوماسيتها النشطة وتعاونها مع حلفائها بما ينسجم مع رؤيتها للسلام والاستقرار والأمن المشترك.

وذكر دوران أن أردوغان التقى أيضا رئيس وزراء الجبل الأسود ميلويكو سبايتش، ورئيس سلوفاكيا بيتر بيليغريني، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.

وأوضح أن هذه اللقاءات تناولت تطوير العلاقات الثنائية مع البلدان الثلاثة وإمكانات التعاون في مجالات التجارة والدفاع والأمن والطاقة.

وختم دوران بالقول: "إن التحركات الدبلوماسية المكثفة منذ الاثنين في إطار قمة الناتو بأنقرة، أظهرت مجددا دور تركيا الفاعل، بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الدوليين".

والثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط، وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا القمة بعد مرور 22 عامًا على قمة إسطنبول بالعام 2004.