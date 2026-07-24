تدوينة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بمناسبة مرور 6 أعوام على إقامة أول صلاة في الجامع بعد انقطاع دام 86 عاما..

دوران: فتح آيا صوفيا للعبادة يجسد تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته تدوينة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بمناسبة مرور 6 أعوام على إقامة أول صلاة في الجامع بعد انقطاع دام 86 عاما..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الجمعة، إن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول أمام العبادة مثلت إحدى أقوى صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي.

جاء ذلك في تدوينة لدوران عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة الذكرى السادسة لإقامة أول صلاة في جامع آيا صوفيا الكبير بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2020، بعد انقطاع دام 86 عاما.

وذكر دوران أن هذا الصرح العريق استعاد هويته الأصلية بدعوات الشعب وتكبيراته.

وأضاف: "كانت هذه الخطوة التاريخية التي اتخذت بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، واحدة من أقوى صور إرادة شعبنا في التمسك بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي".

وتابع: "في ذكرى إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير أمام العبادة، نسأل الله أن يظل هذا الصرح المبارك حيا بالأذان والصلوات والعبادة إلى يوم القيامة".



وفي 10 يوليو/ تموز 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف، ليُعاد افتتاحه للعبادة في 24 يوليو 2020، بقرار وقعه الرئيس أردوغان في خطوة تعد إحدى أبرز المحطات في التاريخ التركي الحديث.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.