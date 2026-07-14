في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016..

دوران: تركيا قادرة على مواجهة أي تهديد يستهدف سيادتها واستقلالها في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016..

أنقرة/ الأناضول

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن بلاده تمتلك القدرة على مواجهة التهديدات التي تستهدف سيادتها واستقلالها.

جاء ذلك في رسالة مصورة، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.

وقال دوران إن ليلة 15 يوليو/تموز شكّلت محطة حاسمة في تاريخ تركيا، وإن إفشال محاولة الانقلاب ارتبط بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وموقفه السياسي الحازم منذ اللحظات الأولى.

وأوضح أن عناصر تنظيم غولن الإرهابي استهدفت خلال تلك الليلة مؤسسات الدولة والبرلمان ووسائل الإعلام، وسيطرت على جسري البوسفور، فيما واجه الشعب التركي المحاولة بالنزول إلى الشوارع استجابةً لدعوة الرئيس أردوغان.

وأشار إلى أن محاولة الانقلاب أسفرت عن استشهاد 253 شخصًا وإصابة الآلاف، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إزالة آثار التنظيم من مؤسساتها، رغم التحديات التي واجهتها.

ودعا دوران الدول الصديقة إلى التعاون مع أنقرة ضد عناصر التنظيم المطلوبين دوليًا، مشددًا على أن تنظيم غولن الإرهابي لا يمثل تهديدًا لتركيا وحدها، بل لكل دولة ينشط فيها.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية يوم 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليدًا لذكرى الشهداء الـ253 الذين استشهدوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.

