رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قال إن التعاون المتنامي بين تركيا والسعودية في مجالات النقل واللوجستيات والربط الإقليمي يعد انعكاسا ملموسا لمفهوم "الدبلوماسية الرؤيوية" التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان

دوران: تركيا تواصل دورها كفاعل قوي في الربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قال إن التعاون المتنامي بين تركيا والسعودية في مجالات النقل واللوجستيات والربط الإقليمي يعد انعكاسا ملموسا لمفهوم "الدبلوماسية الرؤيوية" التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن بلاده التي كانت على مدى قرون في قلب طرق التجارة التي تربط القارات، تواصل اليوم دورها كفاعل قوي في الربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وأفاد دوران، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس، أن التعاون المتنامي بين تركيا والسعودية في مجالات النقل واللوجستيات والربط الإقليمي، يعد انعكاسا ملموسا لمفهوم "الدبلوماسية الرؤيوية" التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقصد بـ"الدبلوماسية الرؤيوية"؛ ممارسة استراتيجية واستشرافية للسياسة الخارجية، تعتمد على القدرة على قراءة التحولات العالمية بدقة، وتصميم حلول استباقية للأجيال القادمة، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل على الأحداث الراهنة.



وأضاف: "الطرق التي جمعت بين الحضارات في الماضي، تنقل اليوم التجارة والتنمية والازدهار إلى المستقبل عبر ممرات نقل جديدة".

وأوضح دوران، أن "مسارات النقل البديلة التي تم تطويرها استجابة للاحتياجات الجديدة التي أفرزتها الأزمات الإقليمية، لا تعزز فقط التعاون بين البلدين، بل تدعم أيضا الاستقرار الإقليمي والديمومة الاقتصادية".

وتابع: "ستواصل تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، تعزيز الربط الإقليمي وفتح آفاق جديدة للفرص على أساس المكاسب المتبادلة والتعاون والتنمية المشتركة".

والثلاثاء، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، توقيع بلاده مذكرتي تفاهم مع السعودية في مجالي السكك الحديدية وقطاع الخدمات اللوجستية.

