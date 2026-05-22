دوران: تركيا تمضي نحو اقتصاد المستقبل بفضل إصلاحات عقدين ماضيين في كلمة ألقاها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران خلال فعالية "برنامج الاستثمار والتمويل في قرن تركيا" والتي أُقيمت في مركز إسطنبول المالي

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن بلاده تمضي بخطى واثقة وثابتة نحو اقتصاد المستقبل بفضل الاستثمارات والإصلاحات التي نفذتها خلال العقدين الأخيرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دوران خلال فعالية "برنامج الاستثمار والتمويل في قرن تركيا" والتي أُقيمت في مركز إسطنبول المالي، واستضافتها كل من دائرة الاتصال، ومكتب الاستثمار والتمويل، بالرئاسة التركية.

وقال دوران: "أعادت تركيا خلال السنوات العشرين الماضية تشكيل خريطة الاستثمار العالمية، ليس فقط من خلال الإصلاحات التي نفذتها والضمانات القانونية التي وفرتها وبرامج الحوافز ذات الرؤية المستقبلية التي أطلقتها، بل أيضاً عبر استراتيجية اتصال شفافة انتهجتها".

وأوضح أن تركيا توجه استثماراتها نحو البنية التحتية الرقمية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة، وتمضي بخطوات واثقة وثابتة نحو اقتصاد المستقبل.

وأشار دوران بأن تركيا ستواصل صعودها في المجال الاقتصادي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ورؤية "قرن الاستثمار".



وأردف قائلاً: "كل ذلك يبشّر، بإذن الله، بمرحلة سيصبح فيها هذا الوطن مركزاً نابضاً بالإنتاج والتكنولوجيا والتمويل".

وأشار في كلمته إلى أن قوة أي دولة في النظام الدولي لا يمكن قياسها فقط بقدراتها العسكرية أو فاعليتها الدبلوماسية أو حجم سكانها.

وأكمل: "إن العامل الأهم اليوم في الحفاظ على استقرار تركيا، التي نُطلق عليها وصف ‘الميناء الآمن‘، هو إرادتنا في الوقوف صفاً واحداً كدولة وشعب".

وأشار إلى أن بقاء تركيا بعيدة عن كل أشكال الفوضى والاضطراب يُعد "مسألة وعي وإدراك" بالنسبة للشعب.

وقال: "نواصل نضالنا في الداخل والخارج على حد سواء، ضد الجهات التي تحاول جرّ تركيا إلى الفوضى والاضطرابات وتمارس التلاعب والتحريض".