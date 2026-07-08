دوران: الرئيس أردوغان جدد موقف تركيا الداعم للدبلوماسية وحل النزاعات

أنقرة/ الأناضول

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران:

- الرئيس أردوغان أظهر مجددا موقف تركيا الحازم تجاه الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

- لقاءات أنقرة تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والتجارة والطاقة والأمن.

صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر مجددًا موقف تركيا الحازم تجاه الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وحل النزاعات القائمة في مناطق مختلفة.

جاء ذلك في بيان نشره مساء الثلاثاء على منصة "إن سوسيال" التركية حول اليوم الأول من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لرؤساء الدول والحكومات.

وقال دوران: "إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في اليوم الأول من القمة".

وأوضح أن اللقاءات التي عقدت في المجمع الرئاسي بأنقرة تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والتجارة، والطاقة، والأمن، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف: "الرئيس أردوغان جدد خلال مباحثاته تأكيد موقف تركيا الداعي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والتوصل إلى حلول عبر الحوار للحرب الروسية الأوكرانية، وللمسار القائم بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار دوران إلى أن التعاون في الصناعات الدفاعية كان أيضًا من أبرز ملفات المباحثات.

وذكر أن أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان استضافا مأدبة استقبال على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة وأزواجهم، مؤكدًا أن المناسبة أسهمت في تعزيز الحوار الودي بين القادة وترسيخ روح التضامن بين الحلفاء.

وأكد أن تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، ستواصل تعزيز التعاون مع حلفائها، والاضطلاع بدور فاعل في دعم السلام الإقليمي والدولي.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.