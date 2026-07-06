رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بخصوص تنظيم 45 فعالية جانبية على هامش قمة الناتو تحت مسمى "الحلفاء في أنقرة"

دوران: "الحلفاء في أنقرة" ستعزز مكانة العاصمة كمركز للحوار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بخصوص تنظيم 45 فعالية جانبية على هامش قمة الناتو تحت مسمى "الحلفاء في أنقرة"

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن فعالية "الحلفاء في أنقرة" ستعزز مكانة العاصمة التركية كمركز بارز للحوار الدولي والتشاور الاستراتيجي والتعاون متعدد الأطراف في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، الأحد، بشأن الفعالية التي تعتزم دائرة الاتصال تنظيمها بالتعاون مع مؤتمر ميونخ للأمن ووقف الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا".

وأوضح دوران، أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستستضيف قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو" لعام 2026.



وأشار إلى أن دائرة الاتصال ستقدم إسهاما مهما في الحوار الدولي بشأن الأمن والاستراتيجية عبر برنامج "الحلفاء في أنقرة".

ولفت دوران، إلى أن الفعالية ستكون مكملة للبرنامج الرسمي لقمة الناتو.



وأضاف أن فعاليات البرنامج ستجمع في أنقرة ممثلي دول رفيعي المستوى وصناع قرار ومراكز أبحاث وجهات دولية.

وأشار دوران، إلى أن المشاركين سيتناولون على مدى يومين، أبرز ملفات أجندة الأمن العالمي عبر جلسات نقاش وحوارات سياسات واجتماعات طاولة مستديرة وجلسات موضوعية.

وتابع أن المحادثات ستشمل طيفا واسعا من الملفات، من قدرات الناتو على الردع والدفاع إلى بنية الأمن الأوروبي، ومن التهديدات الهجينة والأمن السيبراني إلى الذكاء الاصطناعي وحماية البنى التحتية الحيوية.

وأعرب دوران، عن اعتقاده بأن هذه المحادثات ستسهم في تعزيز التعاون بين الحلفاء والدول الشريكة.

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة ذكرت في بيان سابق، أن الفعالية تستمر يومين وتتضمن 45 فعالية جانبية بمشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى وصناع قرار وأطراف محلية ودولية معنية.