تدوينة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمناسبة "عملية السلام" التي أطلقتها أنقرة في قبرص بالعام 1974

دوران: أنقرة ستواصل دعم شمال قبرص التركية في المساواة بالسيادة تدوينة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمناسبة "عملية السلام" التي أطلقتها أنقرة في قبرص بالعام 1974

أنقرة / الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن بلاده ستواصل بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، دعم القضية العادلة لجمهورية شمال قبرص التركية القائمة على المساواة بالسيادة وبالمكانة الدولية.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، بمناسبة الذكرى 52 لـ"عملية السلام" التي أطلقتها أنقرة في قبرص.

وأضاف دوران: "شكَّلت الملحمة البطولية التي كُتبت في 20 يوليو/تموز 1974 نقطة تحول تاريخية في نضال القبارصة الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة".

وأكد مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في كل المجالات، وترحَّم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الذين فقدوا حياتهم خلال "عملية السلام".

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بـ"عيد السلام والحرية" الموافق 20 يوليو من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي ذلك التاريخ أطلقت تركيا العملية العسكرية في الجزيرة إثر انقلاب عسكري قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975 تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش، رئيسا للبلاد التي باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.