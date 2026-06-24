دمشق.. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون خلال لقاءين جمعا السفير التركي لدى دمشق بوزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق ووزير التنمية الإدارية محمد حسن سكاف

دمشق/ الأناضول

أجرى السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، الأربعاء، مباحثات مع وزيرين سوريين، حول تعزيز سبل التعاون في عملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأفاد مراسل الأناضول، أن يلماز، التقى في العاصمة دمشق، وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، حيث بحثا فرص التعاون في مجال إعادة الإعمار، وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش، وتلبية الاحتياجات السكنية.

وأشار يلماز، خلال اللقاء، إلى خبرة تركيا في قطاعي المقاولات والإنشاءات.



وأكد استعداد تركيا تقديم الدعم في مجالات البنية القانونية والتشريعات والخبرات التطبيقية المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار.

من جانبه، لفت عبد الرزاق، إلى علاقات الأخوة بين تركيا وسوريا.





ولفت إلى أن جهود إعادة البناء التي نفذتها تركيا عقب الزلزال الذي ضرب بعض ولاياتها عام 2023، يمكن أن تشكل تجربة مهمة ونموذجا يحتذى به بالنسبة لسوريا.

وفي لقاء آخر مع وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسن سكاف، أكد يلماز، دعم تركيا لاتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز التعاون بين أنقرة ودمشق في مختلف الأصعدة.

وأشار إلى استعداد تركيا للمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير التعاون بين أنقرة ودمشق.

بدوره، أعرب سكاف، عن أمله في أن تنعكس العلاقات التاريخية والودية بين البلدين على مجالات التعاون المؤسسي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.