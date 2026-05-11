- ارتفاع عدد المتاحف الخاصة الموجودة في 60 ولاية من177 إلى 451 متحفا - إسطنبول تحتل المرتبة الأولى بـ 83 متحفا تليها أنقرة بـ77 ثم إزمير بـ25 متحفا

دعما للثقافة والفنون.. افتتاح 274 متحفا خاصا في تركيا خلال 14 عاما - ارتفاع عدد المتاحف الخاصة الموجودة في 60 ولاية من177 إلى 451 متحفا - إسطنبول تحتل المرتبة الأولى بـ 83 متحفا تليها أنقرة بـ77 ثم إزمير بـ25 متحفا

أنقرة / الأناضول

تواصل تركيا دعم الثقافة والفنون في البلاد من خلال افتتاح 274 متحفا خاصا خلال 14 عاما، فيما ارتفع عدد المتاحف الخاصة الموجودة في 60 ولاية إلى 451 متحفا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من بيانات وزارة الثقافة والسياحة، تمنح الوزارة تراخيص افتتاح متاحف خاصة لمؤسسات ولهيئات عامة ولأشخاص ولشخصيات اعتبارية ولمؤسسات وقفية، في حال تقدمهم بطلبات تتعلق بمجالات خدماتهم أو أهدافهم.

كما يمكن للمتاحف التي يؤسسها أشخاص حقيقيون أو اعتباريون الاحتفاظ بالممتلكات الثقافية المنقولة وعرضها ضمن المجالات المحددة في وثيقة الترخيص الصادرة عن الوزارة، وتُنفذ إجراءات حماية هذه الممتلكات وفق المعايير المعتمدة في المتاحف الحكومية.

وفي حين كان عدد المتاحف الخاصة يبلغ 177 متحفا بالعام 2012، ارتفع هذا العدد إلى 451 متحفا حتى أبريل/نيسان 2026، ما يعني إضافة 274 متحفا جديدا إلى الحياة الثقافية والفنية خلال 14 عاما.

ومن بين هذه المتاحف، افتُتح 23 متحفا خلال عام 2025، وهي تستقبل سنويا ملايين الزوار المحليين والأجانب.

وتضم ولاية إسطنبول أكبر عدد من المتاحف الخاصة بلغ 83 متحفا، تليها أنقرة بـ77 متحفا، ثم إزمير بـ25 متحفا، بينما تنشط في بقية الولايات 266 متحفا خاصا.

ومن هذه المتاحف الخاصة في إسطنبول: متحف الجيولوجيا بجامعة إسطنبول، ومتحف إسطنبول للآثار والثقافة، ومتحف الجزر، ومتحف إسطنبول للألعاب، ومتحف الملاحة والثروة السمكية.

يذكر أن عدد القطع المعروضة في المتاحف الخاصة 310 آلاف و597 قطعة، وبلغ عدد زوار المتاحف الخاصة خلال عام 2025، 21 مليونا و738 ألفا و357 زائرا.

