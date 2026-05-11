دراجون أتراك ينظمون جولة في مرسين دعمًا لـ"أسطول الصمود" وغزة

مرسين/الأناضول

نظم نشطاء شباب جولة بالدراجات الهوائية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، دعمًا لـ"أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع عدد كبير من الدراجين على الشريط الساحلي في شارع عدنان مندريس بمنطقة يني شهير.

وقطع المشاركون مسافة تقارب 4 كيلومترات على دراجاتهم التي زينوها بالأعلام التركية والفلسطينية، رافعين شعار: "قد الدراجة أنت أيضًا في طريق الحرية"، تعبيرًا عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي.

وعقب الجولة، قال المتحدث باسم النشطاء الشباب في مرسين أحمد جيهان بولاط، في تصريح للصحفيين، إن فلسطين وغزة "ليستا وحدهما".

وأضاف بولاط: "كل كيلومتر نقطعه هو تحية لفلسطين الحرة، وكلما قدنا دراجاتنا سنذكّر العالم بأن فلسطين قضية إنسانية. فالصمت يوسّع دائرة الظلم، والحياد يقوّي الظالم. ولن ننسى الأطفال الذين استشهدوا في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا وصف بأنه غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنًا تابعة لأسطول الصمود، الذي ضم 345 مشاركًا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واحتجزت إسرائيل 21 قاربًا وعلى متنها نحو 175 ناشطًا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني واسع، لا سيما بعد حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.