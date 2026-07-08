البيان أكد أن الدول الأعضاء يجددون "التزامها الراسخ" بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، الخاصة بالدفاع الجماعي، وأن "أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميع الحلفاء"..

حلف الناتو ينشر بيانه الختامي بشأن قمة أنقرة البيان أكد أن الدول الأعضاء يجددون "التزامها الراسخ" بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، الخاصة بالدفاع الجماعي، وأن "أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميع الحلفاء"..

بروكسل/ الأناضول

نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، البيان الختامي للقمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الحلف، التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز.

وأكد البيان أن الدول الأعضاء اجتمعت في أنقرة لتجديد "التزامها الراسخ" بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، المتعلقة بالدفاع الجماعي، وبالعلاقة عبر الأطلسي، مشددًا على أن "أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجومًا على جميع الحلفاء".

وأضاف أن وحدة الحلف وتضامنه وقوته الجماعية ستظل أساس السلام والأمن والازدهار لمليار مواطن في دوله، مؤكدًا مواصلة الالتزام بنهج ردع ودفاع شامل بزاوية 360 درجة.

وأشار البيان إلى أن الحلفاء ينفذون تعهد لاهاي الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي طويل الأمد لأمن واستقرار منطقة أوروبا الأطلسية، إضافة إلى التهديد المستمر للإرهاب، لافتًا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا استثماراتهم في متطلبات الدفاع الأساسية خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار.

- اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار

وأوضح البيان أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة، وتعزيز الصناعات الدفاعية والمرونة الاستراتيجية، مضيفًا: "اليوم في أنقرة، نعلن عن اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ونتعهد بالعمل مع القطاع الصناعي لتعزيز قدرات الإنتاج الجماعي وتسريع وتيرة الابتكار".

وأكد الحلف عزمه مواصلة إزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء، والاستفادة من شراكات الناتو لتعزيز التعاون وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية.

كما شدد البيان على السعي إلى بناء ناتو أقوى ضمن أوروبا أقوى، وتحالف أكثر حداثة، مع تحمل الحلفاء الأوروبيين وكندا مسؤوليات أكبر إلى جانب الولايات المتحدة في الدفاع عن الحلف.

وأشار إلى أن قوة الردع والدفاع في الناتو تستند إلى مزيج من القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي، مدعومة بقدرات الفضاء والفضاء السيبراني.

وأكد البيان التزام الحلف بالحفاظ على التفوق القتالي عبر الاستثمار في نشر القوات واستدامتها، وتطوير قدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتقدمة، والاستخبارات، إلى جانب تطوير سحابة قتالية عابرة للأطلسي تعتمد على نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

- دعم أوكرانيا

وجدد البيان التأكيد على دعم الحلف الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا باتوا يمولون الجزء الأكبر من المساعدات الأمنية المقدمة لكييف عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال عام 2027.

ورحب البيان أيضًا بقرار الاتحاد الأوروبي توفير تمويل متعدد السنوات لأوكرانيا عبر آلية قروض لدعمها.

- دعوة لإيران

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد البيان أن الحلف يواصل التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار والتهديدات الهجينة والأزمات المتكررة، مجددًا التأكيد على أنه "لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، وداعيًا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى تركيا على "كرم الضيافة" الذي قدمته خلال استضافة القمة، معربًا عن تطلعه إلى الاجتماع المقبل لقادة الحلف.