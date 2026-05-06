إسطنبول/ الأناضول

كشفت شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، عن صاروخها الجديد "جيدا" (CİDA) المضاد للدبابات.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

ويتميز صاروخ "جيدا" بتقنيته العالية ويُلبي احتياجات الميدان مباشرةً بفضل قدرته على العمل خارج نطاق الرؤية، ومداه الذي يصل إلى ألف متر.

ويتميز الصاروخ بسرعته الهجومية، ودقته المتناهية بفضل رأس التوجيه الهجين.

ويستطيع هذا النظام تحييد الأهداف بشكل كامل، بفضل شدة انفجاره.

وصاروخ "جيدا" مُهيأ ليكون بالإمكان دمجه في منصات إطلاق متنوعة تعمل براً وبحراً وجواً.

وتشارك شركة روكتسان في معرض "ساها 2026" بنحو 40 نظاماً متقدماً، إلى جانب منتجاتها الجديدة.

ومن أبرز معروضاتها، صاروخ "تايفون" البالستي، وأنظمة الدفاع الجوي "سيبر" و"حصار" و"سونغور"، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ التكتيكية وأنظمة الطوربيد ومنصات الأسلحة المختلفة.

كما تعرض الشركة مركبة إطلاق الأقمار الصناعية "شيمشك-2"، التي تخطط لإجراء أول اختبار لها خلال الفترة المقبلة.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.