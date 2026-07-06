جمعية "صدقة طاشي" التركية تقدم مساعدات طبية إلى غزة

إسطنبول/ الأناضول

قدمت جمعية "صدقة طاشي" التركية مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

ووفقا لبيان صادر عن الجمعية، الاثنين، تتواصل المساعدات الصحية إلى غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية.

وبدعم من جمعية "الصحة والحضارة" التركية، أوصت جمعية "صدقة طاشي" أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 3 ملايين ليرة تركية (65 ألف دولار تقريبا) إلى وزارة الصحة في غزة.

وسلمت الجمعية التركية المساعدات إلى مسؤولي الوزارة في مستشفى الشفاء.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح، جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.