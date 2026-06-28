جمعية تركية تنشئ مخيما للأرامل والأيتام في غزة

غزة / الأناضول



أنشأت جمعية "قافلة الأمل" للمساعدات الإنسانية التركية، مدينة من الخيام في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، لإيواء النساء اللاتي فقدن أزواجهن جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، إلى جانب الأطفال الأيتام.



وفي كلمة خلال الافتتاح، قال المتحدث باسم الجمعية محمود سمحان، إن المخيم يضم 100 خيمة، ومسجدا، وصفين دراسيين، ومرافق صحية.

وأعرب سمحان عن شكره لجمعية "قافلة الأمل" للمساعدات الإنسانية على إنشاء المدينة المخصصة لإيواء الأرامل والأيتام في القطاع.

من جانبه، شكر مدير المخيم عبد الرحمن أبو صالح الجمعية التركية على مساهمتها، مشيرا إلى أنه سيوفر المأوى لعشرات الأيتام والأرامل في غزة.

وأضاف أبو صالح أن قطاع غزة تعرض لدمار واسع في بنيته التحتية والفوقية، معربا عن شكره للشعب التركي على دعمه المتواصل ومساعداته المقدمة للفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

