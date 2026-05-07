إسطنبول/ الأناضول

قدمت جمعية "صدقة طاشي" التركية مساعدات غذائية إلى 550 عائلة تقيم في مخيمات نازحين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت الجمعية في بيان، الخميس، أن فرقها العاملة في إدلب وزعت سلات غذائية على العائلات في مخيمات معرة مصرين ورام حمدان وكفر يحمول.



وتضمنت السلات الغذائية مواد أساسية مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والسكر والبرغل والملح والمعلبات ومواد للإفطار.

ونقل البيان عن رئيس الجمعية كمال أوزدال تأكيده على استمرار دعمهم للشعب السوري، مشيرا إلى أنهم سيواصلون إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة.



ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري المخلوع في مخيمات بإدلب وشمال سوريا، وسط ظروف معيشية صعبة، وتزداد معاناتهم سنويا في فصل الشتاء وعند هطول الثلوج، في ظل شح الوقود وغلاء الأسعار، وانعدام مقومات الحياة.