بينما تؤثر موجات الحر في معظم أنحاء البلاد توفر مرتفعات جبال ألاداغ مشاهد طبيعية مميزة تجمع بين الجليد والمياه الجارية والغطاء النباتي الأخضر

ثلوج رغم الصيف.. مناظر ساحرة في أغري التركية بينما تؤثر موجات الحر في معظم أنحاء البلاد توفر مرتفعات جبال ألاداغ مشاهد طبيعية مميزة تجمع بين الجليد والمياه الجارية والغطاء النباتي الأخضر

أغري/ الأناضول

تشهد المرتفعات الجبلية على ارتفاع يتجاوز 3 آلاف متر في ولاية أغري، شرقي تركيا مشهدًا فريدًا يجمع بين الصيف والشتاء في آنٍ واحد.

ففي جبال ألاداغ، الواقعة ضمن قضاء طاشلي جاي، تبدو قمم كوتشباشي والمناطق المحيطة بها مغطاة بالثلوج رغم حلول يوليو/ تموز، فيما تسود الأجواء الصيفية في الأجزاء السفلى من الجبال.

صورة : Abdullah Söylemez/AA

وبينما تؤثر موجات الحر في معظم أنحاء البلاد، توفر هذه المرتفعات مشاهد طبيعية مميزة تجمع بين الجليد والمياه الجارية والغطاء النباتي الأخضر.

كما بدأت عائلات البدو الرحّل بالقدوم إلى المنطقة مع مواشيها الصغيرة، للاستفادة من المراعي الجبلية.

وفي حديث مع الأناضول، قال الراعي عبد الرزاق يرلي قايا، إنهم وصلوا المنطقة قبل فترة لرعي المواشي.

وأضاف يرلي قايا، أن الحياة في المراعي صعبة بسبب برودة الليل، لكنها تتميز بجمال الطبيعة حيث "الثلج من جهة والربيع من جهة أخرى".

