السفير التركي أكد أنها خطوة تمثل بداية لجهود أوسع من قبل "تيكا" والهلال الأحمر التركي ووكالة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" لإغاثة متضرري الزلزال..

تيكا التركية تعلن توزيع 1000 طرد على متضرري زلزال فنزويلا السفير التركي أكد أنها خطوة تمثل بداية لجهود أوسع من قبل "تيكا" والهلال الأحمر التركي ووكالة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" لإغاثة متضرري الزلزال..

لا غوايرا/ الأناضول

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الثلاثاء، توزيع 1000 طرد غذائي على المتضررين من الزلزال في فنزويلا.

وجرى تسليم المساعدات إلى السلطات الفنزويلية في مدينة لا غوايرا، التي تُعد من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال.

وتستهدف الطرود نحو 5 آلاف شخص، وتحتوي على مواد غذائية تشمل الزيت والأرز والمعكرونة والبسكويت، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 15 يوما، إضافة إلى مستلزمات نظافة شخصية.

وتفقد السفير التركي في كاراكاس ناجي أيدان قره مان أوغلو مركز تجميع المساعدات في مجمع "خوسيه ماريا فارغاس" الرياضي بمدينة لا غوايرا، واطّلع على سير عمليات التوزيع.

وفي كلمة خلال تسليم المساعدات، قال قره مان أوغلو إن تركيا أظهرت منذ اللحظة الأولى تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مشيرا إلى أن فنزويلا وقفت بدورها إلى جانب تركيا خلال زلزال 6 فبراير/شباط.

وأضاف أن تركيا لم تكتفِ بإرسال رسائل تضامن عقب الزلزال، بل تحركت ميدانيا وأرسلت فرق بحث وإنقاذ تضم 75 عنصرا.

وأكد أن المساعدات الإنسانية ستتواصل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لجهود أوسع من قبل "تيكا" والهلال الأحمر التركي ووكالة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

من جانبها، أعربت نائبة وزير الخارجية الفنزويلي لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية أوليفر بلانكو عن شكر بلادها لتركيا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ التركية تواصل عملها في الميدان وسط ظروف صعبة.

بدوره، قال حاكم لا غوايرا خوسيه أليخاندرو تيران إن بلاده بحاجة إلى دعم في مجالات متعددة، وعلى رأسها فرق البحث والإنقاذ، مؤكدا أهمية التضامن الدولي في هذه المرحلة.