تهدف المساعدات لدعم قطاع تربية النحل والمساهمة في عملية التنمية الريفية في المحافظة..

"تيكا" التركية تدعم 200 نحّال عراقي في الأنبار تهدف المساعدات لدعم قطاع تربية النحل والمساهمة في عملية التنمية الريفية في المحافظة..

الأنبار/ الأناضول

قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مستلزمات لتربية النحل إلى 200 نحّال في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مدير "تيكا" في العراق، عمر فاروق مرجان، في حديث للأناضول، إن هذا الدعم قُدِّم بهدف تعزيز أنشطة تربية النحل في المحافظة العراقية.

وأوضح مرجان أنه جرى في هذا الإطار توفير المعدات الأساسية اللازمة لتربية النحل وآلات فرز واستخراج العسل لـ200 نحّال.

وذكر أن هذا المشروع يهدف إلى دعم قطاع تربية النحل في الأنبار والمساهمة في عملية التنمية الريفية في المحافظة.



وتابع: "نعتقد أن تطوير الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الأنبار في مجال تربية النحل سيسهم إيجابا في اقتصاد الأنبار والعراق على حد سواء".

من جانبه، قال مدير دائرة الزراعة في الأنبار، عمار صالح، إن القطاع الزراعي وتربية النحل في المحافظة تعرضا لأضرار جسيمة نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة.



وأعرب عن ارتياحه للمساعدات التي قدمتها "تيكا" ولدعمها للقطاع الزراعي.

أما مربّي النحل من الأنبار، عماد جراد، فذكّر بأن مهنة تربية النحل تضررت بسبب أعمال العنف التي شهدها العراق.



وقال: "نشكر جارتنا العزيزة تركيا ووكالة تيكا على مساعدتهما لنا في التخفيف من الأضرار التي لحقت بقطاع تربية النحل بسبب الحرب، وعلى ما قدمتاه من دعم ومساندة".