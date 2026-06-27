الوادي يقع على بعد 20 كيلومترًا من مركز الولاية ويضم شلال "رابات" وجسرًا حجريًا تاريخيًا وبقايا قلعة ونفقًا منحوتًا في الصخور

تونج إيلي.. وادي "رابات" يجذب السياح بطبيعته البكر وآثاره التاريخية الوادي يقع على بعد 20 كيلومترًا من مركز الولاية ويضم شلال "رابات" وجسرًا حجريًا تاريخيًا وبقايا قلعة ونفقًا منحوتًا في الصخور

تونج إيلي/ الأناضول

يجذب وادي "رابات" في ولاية تونج إيلي، شرقي تركيا، أعدادًا متزايدة من السياح خلال فصل الصيف، بفضل طبيعته البكر وما يضمه من شلالات وآثار تاريخية وحياة برية متنوعة.

ويقع الوادي على بعد 20 كيلومترًا من مركز الولاية، ويضم شلال "رابات"، وجسرًا حجريًا تاريخيًا، وبقايا قلعة، ونفقًا منحوتًا في الصخور، إلى جانب أنواع من الحيوانات البرية، مثل الماعز الجبلي والدببة والوشق.

صورة : Sidar Can Eren/AA

وفي حديث مع الأناضول، قالت أستاذة الآثار بجامعة قوجا إيلي، عائشة تشالك روس، إن الوادي يحتفظ بطابعه التاريخي، إذ لا يزال الجسر والطريق القديم والطاحونة قائمة.

من جهتها، أوضحت أستاذة الآثار بجامعة دوزجه، ياسمين يلماز، أن وادي رابات يمثل موقعًا مهمًا من الناحية التراثية، ويضم بقايا تعود على الأرجح إلى العصر الحديدي.



وقالت يلماز، إن طبيعة وادي رابات الخلابة تضفي عليه قيمة سياحية وثقافية مميزة.

صورة : Sidar Can Eren/AA



