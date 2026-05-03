"توليب موش".. زهرة تركية نادرة تجذب صناع الأفلام الوثائقية

تستقطب أزهار "توليب موش" بولاية موش شرقي تركيا، المصورين الأجانب وفرق الأفلام الوثائقية لتوثيق جمال هذه الأزهار المتوطنة في المنطقة.

موش/ الأناضول

وفي 2015، سجلت المديرية العامة للإنتاج النباتي التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، هذه النوع من الزهور باسم "موش 1071".

وتحت رعاية "جمعية التوليب العالمية"، قطع فريق صيني مكون من 4 أشخاص مسافة 7 آلاف كيلومتر وصولا إلى ولاية موش، لتصوير وثائقي ضمن مشروع "رحلة التوليب".

كما انضم إليهم المصور الهولندي الشهير ألبرت دروس، الذي قضى 15 عاما من عمره في تصوير أزهار التوليب حول العالم، ليوثق بعدسته هذه المرة السحر الخاص لسهل موش.

في حديث للأناضول، قال مصور المناظر الطبيعية الهولندي ألبرت دروس (40 عاما)، إنه يزور موش في إطار مشروع عالمي يتتبع قصة التوليب.

وأعرب عن إعجابه الكبير بالأزهار البرية بشكل خاص، مبينا أنه سبق وأن صور أنواعا من تلك الأزهار في الصين وقرغيزيا وتركيا.

كما أبدى انبهاره بتفتح أزهار توليب موش، وشكلها الجميل والفتّان، مؤكدا أنه يهدف إلى توثيق حكاية التوليب، وتاريخه، وأماكن نموه في الطبيعة البرية، لعرض ذلك للعالم عبر الكتب والمعارض.

من جانبه، أعرب صانع المحتوى الصيني المتخصص في الزهور البرية، زونغزونغ يانغ، عن إعجابه الشديد بزيارته الأولى لتركيا.

وأضاف أن الشعب التركي ودود في طبعه ودافئ ولطيف في تعامله، مبديا إعجابه بالمطبخ التركي.