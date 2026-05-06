توقيع مذكرة تفاهم تركية أذربيجانية لدمج أنظمة مضادة للمسيرات بمدرعات

إسطنبول/ الأناضول

وقّعت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (حكومية)، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "ميراث" للصناعات الدفاعية، التابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية، بشأن تحديث المركبات المدرعة وتزويدها بأنظمة مضادة للمسيرات.

ومن المتوقع بموجب مذكرة التفاهم، تنفيذ إنتاج مشترك يشمل تحديث مركبات "BMP-1"، بالإضافة إلى دمج أنظمة "تولغا" المضادة للمسيرات، على هذه المركبات.



جاء ذلك على هامش فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي انطلق الثلاثاء في مركز إسطنبول للمعارض ويستمر حتى السبت المقبل.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول، تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للشركة التركية إلهامي كليتش، ونظيره لدى الشركة الأذربيجانية خان بابا سلطانلي.



وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​