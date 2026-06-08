"توساش": تركيا تتقدم على أوروبا بمشاريع المقاتلات الحديثة بفضل "قآن"

برلين / الأناضول

- مشروع المقاتلة الوطنية "قآن" وضع تركيا بين أربع دول فقط تمتلك هذه التكنولوجيا

- طورنا في 20 عاما 13 منصة طائرات مأهولة وغير مأهولة ومروحيات ومشاريع فضاء

قال محمد دمير أوغلو، مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إن تركيا تتقدم على عدد من دول أوروبا بتطوير الطائرات المقاتلة الحديثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "تركيا الصاعدة في تكنولوجيا الطيران والدفاع" الذي نظمته السفارة التركية، الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين.

وأشار دمير أوغلو إلى أن مشروع المقاتلة الوطنية "قآن" وضع تركيا بين أربع دول فقط تمتلك هذه التكنولوجيا.

وأوضح أن مشاريع المقاتلات الأوروبية، مثل "تمبست" و"إف سي إيه إس"، لم تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد، في حين أجرت المقاتلة التركية "قآن" أول رحلة لها في فبراير/شباط 2024.

وأضاف أن "توساش" طورت خلال السنوات العشرين الماضية 13 منصة محلية تشمل طائرات مأهولة وغير مأهولة ومروحيات ومشاريع فضاء.

وأشار إلى أن الشركة تعد من كبار المزودين لشركتي "إيرباص" و"بوينغ"، وأن بعض القطع التي تنتجها تُصنع حصرياً لديها على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن مقاتلة "قآن" من الجيل الخامس طورتها "توساش"، ويمكنها أداء مهام قتالية جو-جو، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات أسلحة داخلية تفوق سرعة الصوت.