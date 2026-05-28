تورك يحذر من تفاقم الحرب الأوكرانية بعد تهديدات روسية بتكثيف الهجمات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا الطرفين إلى "العودة لطاولة المفاوضات".

جنيف/ الأناضول

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، من "مزيد من التصعيد" في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا الطرفين إلى "العودة لطاولة المفاوضات".

وقال تورك في بيان، إنه يحذر من تفاقم المواجهات بين روسيا وأوكرانيا عقب تهديدات موسكو بتكثيف هجماتها.

وأضاف: "أدعو الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وأشدد على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.. استأنفوا المفاوضات وضعوا حدا للمعاناة".

وأكد تورك أن التصعيد الخطير في القتال أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 ارتفع بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن روسيا شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مؤكدا أن هذه ليست مجرد توصيات أو نصائح، بل التزامات قانونية ملزمة للأطراف المعنية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو ستشن هجمات "ممنهجة" على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية.

ودعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية إلى مغادرة كييف فورًا، كما طالبت المواطنين الأوكرانيين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والمباني الحكومية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.