انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات معرض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، الذي تنظمه وكالة الأناضول.

تنظمه الأناضول.. افتتاح معرض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026 بأنقرة انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات معرض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، الذي تنظمه وكالة الأناضول.

أنقرة/ الأناضول

المدير العام لوكالة الأناضول سردار قره غوز:

- المعرض يضم أفضل الصور التي يلتقي فيها الخبر مع الفن والجمال

- المعرض الحالي هو النسخة الأولى لسلسلة معارض وستقام نسخ أخرى في إسطنبول وفي إيطاليا

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات معرض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، الذي تنظمه وكالة الأناضول.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إضافة إلى سفراء دول وصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أشار "قره غوز" إلى مواصلة الأناضول تنظيم مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" للعام الثاني عشر على التوالي، في خطوة تجمع أفضل المصورين حول العالم مع أفضل لجان التحكيم في العالم.

وأضاف أن 165 من بين 19 ألف صورة تم اختيارها هذا العام للمسابقة، وقد عُرضت هذه الصور في المعرض المقام بمقر الأناضول في أنقرة.





وأضاف أن المعرض يضم "أفضل الصور التي يلتقي فيها الخبر مع الفن والجمال".

وأوضح أن المعرض الحالي هو النسخة الأولى لسلسلة معارض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، مبينا أن الوكالة تعتزم إقامة نسخ أخرى في إسطنبول وإيطاليا أيضا خلال العام الجاري.

وشدد "قره غوز" على أن ما يجعل وكالة الأناضول مؤسسة عالية القيمة ومهمة على مستوى العالم هو "قدرتها على قول ما لا يُقال وإظهار ما لا يمكن إظهاره".

ولفت إلى أنه خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، "وبينما كانت وكالات أنباء عالمية تميل إلى التعتيم على ما يحدث، قامت الأناضول من خلال الصور التي التقطتها والأخبار التي نشرتها، بتحويل ذلك إلى استراتيجية إعلامية تهدف إلى إيصال هذه الإبادة إلى العالم، وتقديم سجل قوي ودليل لمنع تكرارها".

وأكد أن الأناضول وثقت الإبادة للتاريخ من خلال كتبها "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، لافتا إلى أن الصور الواردة في كتاب "الدليل" ستبقى آثارها إلى الأبد ولن تسمح بنسيان الإبادة الإسرائيلية.

وتُعد مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" التي تنظمها وكالة الأناضول سنويا، واحدة من أهم المسابقات العالمية في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الصور الفائزة ومعلومات لجنة التحكيم عبر الموقع الرسمي للمسابقة: "http://istanbulphotoawards.com/".