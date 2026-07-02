زينب سونماز قالت على هامش مشاركتها في بطولة ويمبلدون للتنس في بريطانيا إن منظمي البطولة يسمحون برفع علم أوكرانيا لكن لا يُسمح بإظهار الدعم لفلسطين

تنس.. لاعبة تركية تضع رمز البطيخ على مضربها تضامنا مع فلسطين زينب سونماز قالت على هامش مشاركتها في بطولة ويمبلدون للتنس في بريطانيا إن منظمي البطولة يسمحون برفع علم أوكرانيا لكن لا يُسمح بإظهار الدعم لفلسطين

لندن/ الأناضول

قالت لاعبة التنس التركية زينب سونماز، إنها بدأت خوض المباريات في بطولة ويمبلدون للتنس وهي تضع مانع اهتزاز يحمل رمز البطيخ الذي يمثل العلم الفلسطيني على مضربها.

وفي حديث للأناضول، أوضحت سونماز، أن منظمي البطولة في بريطانيا منعوها من ارتداء دبوس زينة يعبر عن دعمها لفلسطين.

وأضافت: "يُسمح برفع علم أوكرانيا، لكن لا يُسمح بإظهار الدعم لفلسطين".

وأردفت سونماز: "لذلك لم يعد بإمكاني ارتداء دبوس الزينة. أما مانع الاهتزاز فيمكنني استخدامه، ولا يستطيعون الاعتراض عليه، ولهذا أضع رمز البطيخ على مضربي".

جدير بالذكر أن رمز "البطيخ" تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين حول العالم، إلى جانب الكوفية.

