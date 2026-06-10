وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيتين منفصلتين مع مصرفين تركيين لتوفير تمويل إجمالي بقيمة 200 مليون يورو دعما لأهداف التحول الأخضر في تركيا.

تمويل أوروبي لمشاريع التحول الأخضر في تركيا بقيمة 200 مليون يورو وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيتين منفصلتين مع مصرفين تركيين لتوفير تمويل إجمالي بقيمة 200 مليون يورو دعما لأهداف التحول الأخضر في تركيا.

إسطنبول/ الأناضول

- المدير العام لبنك تركيا للتنمية والاستثمار إبراهيم أوزطوب: تمويل الاستدامة والمناخ أصبح جزءا متزايد الأهمية من أنشطتنا في السنوات الأخيرة.

- المدير العام لـ"إكسيم بنك" علي غوناي: الاتفاق الموقع اليوم يعكس العزم المشترك على دعم صناعة أكثر خضرة واستدامة.

- نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار روبرت دي غروت: تركيا في موقع قوي لدفع أهداف النمو الأخضر.

وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيتين منفصلتين مع مصرفين تركيين لتوفير تمويل إجمالي بقيمة 200 مليون يورو دعما لأهداف التحول الأخضر في تركيا.

وجرى توقيع الاتفاقية الأولى مع "بنك تركيا للتنمية والاستثمار" والثانية مع "إكسيم بنك"، بحسب مراسل الأناضول.

وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 100 مليون يورو للاستثمارات الصناعية المستدامة، و100 مليون يورو أخرى لتمويل مشاريع التمويل الأخضر للمصدرين الأتراك.

وقال المدير العام لبنك تركيا للتنمية والاستثمار إبراهيم أوزطوب، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق يحمل أهمية خاصة للبنك وتركيا.

وأشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد أحد شركاء التنمية المهمين لتركيا منذ سنوات طويلة.

وأوضح أوزطوب أنهم ينظرون إلى هذا التعاون ليس فقط كاتفاق تمويلي، بل أيضا كمؤشر على الثقة القوية بالاقتصاد التركي وأجندة التحول الشاملة وإمكانات التنمية طويلة الأمد.

وأضاف أنهم يعملون على تعبئة التمويل الدولي طويل الأجل للاستثمارات التي تسهم في التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن تمويل الاستدامة والمناخ أصبح جزءا متزايد الأهمية من أنشطتهم في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "حزمة التمويل البالغة 100 مليون يورو ستدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والصناعة الخضراء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات التركية وقدرتها التنافسية وتكيفها مع الاقتصاد العالمي المتغير. كما سيسهم هذا التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر في تركيا".

من جانبه، قال المدير العام لـ"إكسيم بنك" علي غوناي: "سنقدم ضمن هذا التمويل دعما لمشاريع المصدرين الأتراك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون".

ولفت غوني إلى أن الاتفاق الموقع اليوم يعكس العزم المشترك على دعم صناعة أكثر خضرة واستدامة.

بدوره، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار روبرت دي غروت إن الاتفاقيتين ستوفران التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عموم تركيا.

وأوضح أنهم يهدفون إلى توجيه التمويل إلى الاقتصاد الحقيقي حيث تشتد الحاجة إليه.

وأكد أن تركيا في موقع قوي لدفع أهداف النمو الأخضر، مشددا على استعداد البنك لدعم هذه العملية.

