تقييم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لأجندة ما بعد قمة الناتو في أنقرة:

تقييم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لأجندة ما بعد قمة الناتو في أنقرة:

— (العقوبات الأمريكية بموجب قانون كاتسا ): نحن، كوزراء، نتخذ الخطوات المناسبة لحل هذه المسألة، وآمل أن نتوصل قريبا إلى نتيجة، ولن تكون هناك أي مشكلة بهذا الشأن

— (قمة الناتو): كانت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان

— (مخرجات القمة): مفهوم تقاسم الأعباء لم يعد مجرد مفهوم، بل تحول إلى سياسة قابلة للتطبيق

— (اتفاقيات الصناعات الدفاعية داخل الناتو): إنها بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل صناعاتنا الدفاعية

— (الخلاف الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز): أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل بحلول نهاية الأسبوع، فيما يتعلق بإزالة اختلاف وجهات النظر بشأن العبور في المضيق