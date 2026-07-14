أعده نحو 600 أكاديمي تركي عبر 28 ورشة عمل تناولت قضايا متنوعة، من الذكاء الاصطناعي والصحة، إلى الزراعة وإدارة المياه، والأسرة، والشباب، والرقمنة، والتعليم العالي، وغيرها من الملفات التي تمس مختلف شرائح المجتمع..

تقرير أكاديمي يقترح حلولاً لتحديات تركيا في التعليم والصحة والهجرة أعده نحو 600 أكاديمي تركي عبر 28 ورشة عمل تناولت قضايا متنوعة، من الذكاء الاصطناعي والصحة، إلى الزراعة وإدارة المياه، والأسرة، والشباب، والرقمنة، والتعليم العالي، وغيرها من الملفات التي تمس مختلف شرائح المجتمع..

أنقرة/ ياسمين قليونجي أوغلو/ الأناضول

أكد رئيس جمعية جيهان نما وعضو مجلس أمناء وقف المعارف التركي، سليم جراح، أن تقرير "تركيا: رؤى ومقترحات وحلول"، الذي أُعدّ على مدى نحو أربع سنوات، يمثل خارطة طريق تتضمن مقترحات عملية لمعالجة التحديات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع.

وقال جراح، في تصريح للأناضول، إن التقرير هو ثمرة عمل متواصل استمر قرابة أربع سنوات.

وأوضح أن نحو 600 أكاديمي من جامعات تركية مختلفة شاركوا في إعداد التقرير عبر 28 ورشة عمل تناولت قضايا متنوعة، شملت الذكاء الاصطناعي، والصحة، والزراعة، وإدارة المياه، والأسرة، والشباب، والرقمنة، والتعليم العالي، وغيرها من الملفات التي تمس مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن أولى ورش العمل عُقدت في ولاية غازي عنتاب وركزت على ملف الهجرة، في ظل موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها تركيا عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حيث ناقشت المخاطر الاجتماعية الناجمة عن هذه الموجة، وسياسات الاندماج، وآليات العودة الطوعية.

وأضاف: "كان هدفنا تحديد المشكلات التي تواجه تركيا في مختلف المجالات، ووضع مقترحات عملية لمعالجتها".

وبيّن أن التقارير تضمنت مقترحات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة المشكلات التي يواجهها المواطنون الأتراك والأشخاص الذين اضطروا إلى الهجرة، مشيرا إلى أن مخرجات ورش العمل جُمعت في كتب، وجرى تقاسمها مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

ولفت إلى أن التقارير الـ28 دُمجت لاحقا في وثيقة واحدة، مضيفا: "ركزنا على القضايا التي تمس الحياة اليومية للمجتمع وتنتظر حلولا، ونقدم من خلال هذا التقرير الموحد خارطة طريق لصناع القرار والجهات التنفيذية".

وأوضح أن التقرير سيُعرض على الرأي العام خلال حفل يشارك فيه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، مؤكدا أهمية مناقشة المقترحات الواردة فيه والعمل على تطويرها.

وأضاف أن إعداد التقرير جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.

- التعليم

وأشار جراح إلى أن التقرير أولى قطاع التعليم أهمية خاصة، معتبرا أن "نموذج التعليم لمئوية تركيا" يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التعليمية.

ورأى أن النهج التعليمي السائد سابقا كان قائما إلى حد كبير على أسس مادية، معربا عن اعتقاده بأن النموذج الجديد سيسهم في إعداد أجيال تنسجم مع الإرث التاريخي والحضاري لتركيا.

- الصحة

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أوضح جراح أن التقرير يتضمن مقترحات لتعزيز الثقافة الصحية، والحد من العنف ضد العاملين في القطاع، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

وأضاف أن التقرير يقترح أيضا إنشاء منطقة صناعية متكاملة للصناعات الصحية، تتمتع بميزانية خاصة، تتولى تنسيق مجالات التكنولوجيا الصحية، وصناعة الأدوية، والأجهزة الطبية، وغيرها، بما يسهم في خفض عجز الحساب الجاري وزيادة القدرة التصديرية لتركيا.

- الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة

وأشار جراح إلى تنظيم ورشتي عمل منفصلتين حول التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن مخرجاتهما صدرت في كتابين مستقلين.

وأكد أن إنتاج المعرفة سيكون من أبرز تحديات المستقبل، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على النظرة النقدية تجاه مخرجاته.

وقال: "لا يمكن تجاهل الذكاء الاصطناعي، لكن لا ينبغي أيضا اعتبار كل ما ينتجه حقيقة مطلقة، فكيفية إنتاج المعرفة وتسخيرها لخدمة الإنسانية ستكون من أهم قضايا المستقبل".

وأضاف أن التقرير تناول كذلك ملفات الزراعة، والثروة الحيوانية، وإدارة المياه، والسياسات البيئية، مؤكدا أن حماية الموارد المائية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة.

وختم بالإشارة إلى أن التقرير لن يقتصر نشره على الموقع الإلكتروني لجمعية جيهان نما، بل سيُطبع بأعداد كبيرة ويوزع على المؤسسات الحكومية، وصناع القرار، والجهات ذات الصلة.

ويُعرض التقرير في 17 يوليو/تموز الجاري، وقد أُنجز بالتعاون بين جمعية جيهان نما واتحاد الأكاديميين والكتّاب في الدول الإسلامية (AYBİR)، وبالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول.