المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي لفت إلى أن وثيقة "التفاهم المشترك" التي نشرها الاتحاد الأوروبي تتجاهل وضع تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد..

"تفتقر إلى مقاربة منصفة".. تركيا تنتقد وثيقة "التفاهم المشترك" الأوروبية المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي لفت إلى أن وثيقة "التفاهم المشترك" التي نشرها الاتحاد الأوروبي تتجاهل وضع تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد..

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي إن الإشارات الواردة إلى تركيا في وثيقة "التفاهم المشترك" التي نشرها الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تفتقر إلى "مقاربة استراتيجية ومنصفة".

وأوضح كتشلي، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، أن الوثيقة تتجاهل وضع تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأردف: "يُلاحظ أن الوثيقة صيغت بعد قمة الناتو التاريخية في أنقرة، التي أكدت الدور الذي لا غنى عنه لتركيا، وبأسلوب يسعى إلى التعتيم على هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن الادعاءات الواردة في الوثيقة بشأن شرقي البحر المتوسط لا أساس لها من الصحة، وتدل على أن الاتحاد الأوروبي ما زال أسير فهم متحيز ومشوَّه للأحداث.

وفيما يتعلق بقضية قبرص، شدد المتحدث على أن الجانب القبرصي التركي وافق عام 2004 على خطة الأمم المتحدة للحل الشامل، بينما رفضها الجانب القبرصي الرومي، كما تبنى موقفا متشددا خلال مؤتمر قبرص عام 2017، ما أدى إلى فشل العملية السياسية.

وأكد كتشلي أن ذلك يثبت مجددا أن الطرف القبرصي الرومي هو من عرقل جهود التوصل إلى حل.

وفي ختام تصريحاته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني رؤية وخطاب أكثر واقعية وتوازنا يخدمان مصالح جميع الأطراف.