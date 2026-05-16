تعاون دفاعي بين تركيا ورومانيا لتطوير مركبات مسيرة ونقل التكنولوجيا ضمن تحالف استراتيجي ضم شركتي "أوتوكار" و"ألكترولاند" التركيتين و"بلوسبيس تكنولوجي" الرومانية

أنقرة/ الأناضول

أسست شركات تركية ورومانية في قطاع الصناعات الدفاعية تحالفًا استراتيجيًا يشمل الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا ضمن برنامج مركبات برية مسيّرة متعددة المهام، لتلبية احتياجات القوات المسلحة الرومانية.

ويتكون التحالف من شركة "أوتوكار" التركية الرائدة في تصدير الأنظمة البرية، وشركة "بلوسبيس تكنولوجي" الرومانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وشركة "إلكترولاند" التركية العاملة في تقنيات الأنظمة الذاتية.

وجرى خلال معرض "بي أس دي أيه"، الذي أقيم بين الأربعاء والجمعة الماضيين، في رومانيا، الكشف للمرة الأولى عن مركبة برية مسيّرة معيارية ومتوافقة بالكامل مع معايير حلف شمال الأطلسي "ناتو"، طُورت من قبل التحالف لتلبية احتياجات المنطقة في مجال الأنظمة غير المأهولة.

ويجمع التحالف تحت مظلته قدرات دفاعية حيوية تشمل إنتاج المركبات وأنظمة ذاتية ومعدات ميدانية، في إطار رؤية تهدف إلى بناء قدرات طويلة الأمد في رومانيا، وليس مجرد تنفيذ مشروع توريد.

ومن المنتظر أن يسهم التعاون في تطوير وتعزيز منظومة الدفاعي الرومانية ونقل التكنولوجيا وسلسلة التوريد المحلية.

وتتميز المركبة البرية المسيّرة، المبنية على هيكل معياري "6x6" بقدرتها على حمل حمولة تصل إلى طن واحد.

ومن أبرز خصائص المركبة إمكانية تكييفها بسرعة مع مهام مختلفة دون الحاجة إلى أي تعديلات هيكلية، إضافة إلى توافقها الكامل مع منصات الناتو وأنظمة القيادة والسيطرة، بما يوفر مستوى عاليًا من قابلية التشغيل البيني في ساحات العمليات.

كما تعزز المركبة القدرات الميدانية بفضل دمج الأنظمة غير المأهولة فيها، مع إمكانية عملها بتكامل كامل مع أسطول مركبات "كوبرا 2 4x4" التابعة لشركة أوتوكار وأنظمة الحلفاء الأخرى.

ومن المتوقع أن تسهم المركبة في حماية الأفراد العسكريين خلال المهام عالية الخطورة، فضلًا عن توفير فرص لتوسيع قدرات الصناعات الدفاعية الرومانية عبر نقل التكنولوجيا.