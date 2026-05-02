"تشينار".. الجمهور يسمي أول زرافة مولودة في تركيا صغير الزرافة أطلق عليه اسم "تشينار" عقب استفتاء شعبي، ويحظى باهتمام كبير من زوار حديقة غازي عنتاب للحياة البرية..

غازي عنتاب/ الأناضول

أطلقت حديقة غازي عنتاب للحياة البرية جنوبي تركيا، اسم "تشينار" على أول زرافة وُلِدت في البلاد، وذلك عقب استفتاء شعبي.

وأوضحت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني، السبت، أن اسم صغير الزرافة تم تحديده ليكون "تشينار" بناء على نتائج الاستفتاء عبر حسابات بلدية المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس دائرة حماية الحياة الطبيعية في بلدية غازي عنتاب جلال أوزسويلر، إن أنثى الزرافة "سلوي" حملت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأضاف أوزسويلر: "تستمر فترة الحمل نحو 15 شهرا. وخلال هذه الفترة، توفي ذكر الزرافة لدينا".

وأردف: "وفي 14 فبراير الماضي، الذي يصادف عيد الحب، وُلد صغير سلوي".

ويحظى "تشينار"، أول زرافة تولد في تركيا، باهتمام كبير من زوار حديقة غازي عنتاب للحياة البرية.

وتعد حديقة غازي عنتاب للحياة البرية الأكبر في تركيا من حيث المساحة، والثانية على مستوى أوروبا، والرابعة عالميا، وتضم 380 نوعا من الحيوانات.