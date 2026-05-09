تشمل الصناعات الدفاعية والطاقة.. تركيا وبلجيكا نحو آفاق تعاون جديدة

بروكسل/ الأناضول

السفير التركي في بروكسل باريش تان تكين:

تجري بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى، برئاسة الملكة ماتيلد، زيارة إلى تركيا خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو/ أيار الجاري، لعقد مباحثات اقتصادية وتجارية واسعة، في مجالات عديدة تشمل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والترابط اللوجستي والنقل.



وتعليقا على الزيارة المرتقبة، قال السفير التركي في بروكسل باريش تان تكين، إن بلجيكا وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي وحليفة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تنظر إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد، من منظور استراتيجي.

وأوضح في حديث للأناضول، أنه ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الزيارة الاقتصادية المرتقبة التي تأتي لأول مرة بعد 14 عاما، تمثل بداية مرحلة جديدة في ظل ظروف مختلفة وفي إطار علاقات متجددة.

وحول أهمية هذه البعثة، أوضح الدبلوماسي التركي أن لدى بلجيكا تقليدا راسخا في تنظيم البعثات الاقتصادية، حيث تنظم الدولة سنويا زيارتين رسميتين إضافة إلى بعثتين اقتصاديتين، مشيرا إلى أن هذه الزيارات يتم التخطيط لها مسبقا بوقت طويل وتنفذ بعد تحضيرات مديدة.

وأضاف أن البلجيكيين ينظرون إلى البعثات الاقتصادية هذه كبداية لمرحلة جديدة تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي وتدفع الحوار بين البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة ستُجرى لأول مرة برئاسة الملكة ماتيلد، ما يمنحها صفة "البعثة الاقتصادية الملكية"، مبينا أنها ستشهد مشاركة واسعة، تشمل وزراء فيدراليين ورؤساء حكومات إقليمية ووزراء من الأقاليم المختلفة في البلد الأوروبي.

وبحسب "تان تكين" فإن الوفد البلجيكي سيستهل اليوم الأول من زيارته إلى تركيا بجولة ميدانية في شركات الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة وإسطنبول، مشددا على أهمية ذلك من حيث الشراكات بين البلدين في هذا المجال.

وأوضح أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات المحورية ضمن إطار هذه البعثة، شملت الطاقة، والصناعات الدفاعية، وصناعة الفضاء، وقطاع الطيران، إضافة إلى مجالات الترابط اللوجستي والنقل.

وأشار إلى أن اختيار هذه القطاعات يأتي انطلاقا من كونها المجالات التي ستحدد اقتصاد المستقبل والتطورات السياسية والجيوسياسية القادمة، مؤكداً أهمية التركيز عليها.

أما بالنسبة لتركيا، فقال "تان تكين" إن لها 3 أولويات رئيسية في إطار هذه البعثة، أولها بالطبع دفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى الأمام.

ثاني هذه الأولويات هي البحث في كيفية وصول تركيا وبلجيكا إلى دول ثالثة ومناطق أخرى، وكيفية بناء شراكات جديدة وتحقيق قوة مشتركة في هذا المجال.

أما الأولوية الثالثة فهو النظر إلى المشهد الأكبر في العلاقات، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة الاقتصادية واللوجستية.

ومضى قائلا: "في نهاية المطاف، تُعد بروكسل مدينة تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وعضوا مهما في الحلف. لذلك، فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سياسية مهمة لإعادة تعريف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو ضمن الصورة الشاملة".