أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الأربعاء، أن نحو 56 بالمئة من صادرات تركيا الدفاعية والجوية، التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، اتجهت إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تركيا: 56 بالمئة من صادراتنا الدفاعية والجوية اتجهت إلى دول الناتو أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الأربعاء، أن نحو 56 بالمئة من صادرات تركيا الدفاعية والجوية، التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، اتجهت إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

أنقرة/ الأناضول

هيئة الصناعات الدفاعية التركية:

- تركيا أصبحت شريكا موثوقا للدول الصديقة والحليفة في مجالات واسعة تشمل الطائرات المسيّرة وطائرات التدريب والمنصات البرية والبحرية

- بلوغ قيمة الصادرات لكل كيلوغرام 40 ضعف المتوسط العام للصادرات التركية يعد مؤشرا ملموسا على المستوى الذي وصلت إليه البلاد في مجال الصناعات عالية التقنية

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الأربعاء، أن نحو 56 بالمئة من صادرات تركيا الدفاعية والجوية، التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، اتجهت إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت الهيئة، أنها تنسق منظومة الصناعات الدفاعية التركية، التي تضم أكثر من 4 آلاف شركة، وتشرف على تنفيذ أكثر من 1400 مشروع بالتزامن.



وأكدت الهيئة، أن دبلوماسية الصناعات الدفاعية التي تنتهجها أسهمت في تحويل القدرات الوطنية إلى شراكات دولية.

وأشارت إلى أن تركيا أصبحت شريكا موثوقا للدول الصديقة والحليفة في مجالات واسعة، تشمل الطائرات المسيّرة، وطائرات التدريب النفاثة، ومراكز القيادة والسيطرة، والبرمجيات العسكرية، والمنصات البرية والبحرية، وتقنيات الحرب الإلكترونية.

وأفادت بأن بلوغ قيمة الصادرات لكل كيلوغرام 40 ضعف المتوسط العام للصادرات التركية يعد مؤشرا ملموسا على المستوى الذي وصلت إليه البلاد في مجال الصناعات عالية التقنية.



وشكرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعمه ورؤيته في هذا المجال.