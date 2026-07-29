​​​​​​​أنقرة/ الأناضول

تتجه تركيا ونيجيريا إلى تعزيز التعاون في صناعة السفن عبر الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، ضمن خطط أبوجا لتطوير قدراتها المحلية وتحديث أسطولها البحري.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الحكومة النيجيرية تنظر إلى أحواض السفن التركية بوصفها شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، وليس مجرد مورّد لتلبية احتياجات البلاد من السفن.

وبرزت خلال اللقاءات الحكومية والقطاعية بين الجانبين ملفات الإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتحديث الأساطيل، والنقل عبر الممرات المائية الداخلية، إلى جانب التدريب والتمويل.

ودعت وزارة الموارد البحرية والاقتصاد الأزرق النيجيرية أحواض السفن التركية إلى النظر إلى نيجيريا باعتبارها قاعدة إنتاج تتيح الوصول إلى الأسواق الإفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

نمو الصادرات التركية من السفن

تشير بيانات وزارة التجارة التركية إلى ارتفاع صادرات البلاد من السفن من نحو 900 مليون دولار عام 2018 إلى 3 مليارات دولار عام 2025.

كما تقدمت تركيا في ترتيب أكبر الدول المصدّرة للسفن عالميًا، من المرتبة الـ28 إلى المرتبة الـ10 خلال الفترة نفسها.

في المقابل، تراجعت واردات نيجيريا من السفن من 3.4 مليارات دولار إلى نحو 500 مليون دولار، ما عزز توجهها نحو الإنتاج المحلي وتطوير قدراتها التقنية.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون تصنيع سفن الأغراض الخاصة والعبّارات، وصيانة السفن وإصلاحها، إلى جانب تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز النقل عبر الممرات المائية الداخلية.

ويمتلك قطاع الصناعات البحرية التركي نحو 85 حوضًا نشطًا لبناء السفن، إضافة إلى أسطول يضم أكثر من 2270 سفينة، إلى جانب بنية تحتية واسعة للتعليم والتدريب البحري.

وترى نيجيريا أن تطوير قدراتها في مجالي تصنيع السفن وصيانتها يمكن أن يحولها إلى مركز إقليمي يخدم أسواق غرب إفريقيا.

ومن المقرر عقد مباحثات في 30 يوليو/تموز الجاري لمواءمة قدرات أحواض السفن التركية مع احتياجات نيجيريا، تعقبها جلسة في 5 أغسطس/آب المقبل لمناقشة التمويل والقوى العاملة.

ومن المنتظر إعلان الإطار العام لخريطة طريق التعاون البحري بين البلدين لعام 2027 في ختام هذه العملية.