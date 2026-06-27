الاتفاق يشمل إنشاء منصات تعليم عن بُعد وتحديث الجامعات الموريتانية ودراسة افتتاح جامعة تركية في نواكشوط

تركيا وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التعليم العالي الاتفاق يشمل إنشاء منصات تعليم عن بُعد وتحديث الجامعات الموريتانية ودراسة افتتاح جامعة تركية في نواكشوط

أنقرة/ الأناضول

وقّع مجلس التعليم العالي التركي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، السبت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

وذكر مجلس التعليم العالي التركي، في بيان، أن رئيس المجلس البروفيسور أرول أوزفار، التقى قبيل مراسم التوقيع التي أُقيمت في جامعة يلدز التقنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني البروفيسور يعقوب ولد أمين، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، قال الوزير الموريتاني إن الدراسة في فرنسا كانت تمثل الخيار المفضل خلال سنوات دراستهم، إلا أن هذا الواقع تغير.



وأوضح: "أصبح التعليم في تركيا اليوم يحظى بقيمة كبيرة".

ووصف ولد أمين، هذا التحول بأنه "فرصة".



وأعرب عن رغبة بلاده في إنشاء جامعة تركية في موريتانيا.



وأشار ولد أمين، إلى أن مثل هذه الجامعة لن تقتصر فائدتها على موريتانيا، بل ستستقطب أيضًا طلبة من دول المنطقة.

من جانبه، قال أوزفار، إنه من الممكن التوصل إلى تفاهم لافتتاح بعض البرامج الأكاديمية التابعة لجامعات تركية مرموقة في موريتانيا.

وخلال مراسم التوقيع، رحّب أوزفار، بالمقترح المتعلق بإنشاء جامعة تركية في موريتانيا، أو افتتاح كلية تركية ضمن جامعة نواكشوط إلى حين استكمال هذا المشروع.

وأضاف أن تعهد الجانب الموريتاني بتخصيص أرض أو مبنى داخل حرم جامعة نواكشوط، إلى جانب الإقبال الكبير الذي يبديه الشعب الموريتاني على تعلم اللغة التركية، يمثلان عاملين مشجعين.



وعبر أوزفار، عن استعداد مجلس التعليم العالي التركي لتقييم هذا المقترح ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وأضاف أوزفار: "لا ننظر إلى هذه المذكرة باعتبارها مجرد نص قانوني، بل خارطة طريق استراتيجية لتنفيذ تعاون ملموس وديناميكي وحديث بين جامعات البلدين".

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن تعزيز تنقل الطلبة والأكاديميين، وتطوير برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس (الليسانس) والدراسات العليا، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجال التعليم العالي الرقمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المباشر بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ووضع إطار قانوني للاتفاقيات الفرعية التي ستُبرم في هذا السياق.

وبموجب الاتفاق، سيعمل الجانبان على إنشاء منصات مشتركة للتعليم عن بُعد وفصول دراسية افتراضية، وتبادل تقنيات التعليم الإلكتروني، وتنفيذ مشاريع مشتركة لتحديث ورقمنة خدمات الجامعات في موريتانيا.

كما تنص المذكرة على زيادة حركة الطلبة والباحثين من خلال تخصيص منح دراسية سنوية، وتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة في الجامعات، وتطوير مناهج لتعليم اللغة التركية في موريتانيا للأغراض العلمية والتقنية.

