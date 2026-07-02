وزير النقل التركي قال إنه بموجب مذكرة التفاهم سنتخذ خطوات مشتركة لتعزيز الاستخدام الفعال لممرات النقل الدولية وفي مقدمتها الممر الأوسط وطريق التنمية

تركيا ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ممرات النقل الدولية وزير النقل التركي قال إنه بموجب مذكرة التفاهم سنتخذ خطوات مشتركة لتعزيز الاستخدام الفعال لممرات النقل الدولية وفي مقدمتها الممر الأوسط وطريق التنمية

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا ومصر لتعزيز التعاون في استخدام ممرات النقل الدولية.

وأوضح أورال أوغلو، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، تفاصيل اللقاءات التي عقدها على هامش القمة البحرية التركية الخامسة التي تستضيفها إسطنبول، الخميس والجمعة.

وأشار إلى أنه وقّع مذكرة التفاهم مع نظيره المصري كامل الوزير، عقب الاجتماع الثنائي الذي جمعهما.

وأضاف: "بموجب مذكرة التفاهم، سنتخذ خطوات مشتركة لتعزيز الاستخدام الفعال لممرات النقل الدولية، وفي مقدمتها الممر الأوسط وطريق التنمية، إلى جانب تعزيز نقل الترانزيت".

وأردف: "كما سنرتقي بتعاوننا في مجال النقل من خلال تطوير خطوط (الرورو) الخاصة بنقل المركبات البرية عبر البحر، وتسهيل عمليات النقل، وزيادة حركة المسافرين والبضائع".

يُذكر أن "الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يومًا، ويجعل تركيا "عمودًا فقريًا للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كيلومترًا عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات عبر البحر.

أما مشروع "طريق التنمية" فيشمل طريقا بريا وسكة حديدية يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.

وفيما يتعلق بلقائه مع وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، قال أورال أوغلو: "بحثنا القضايا التي من شأنها الارتقاء بعلاقات الصداقة القوية التي تم إرساؤها بين تركيا والصومال بقيادة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان، بما يتوافق مع أهدافنا المشتركة في مجالي الملاحة البحرية والموانئ".